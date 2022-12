Champions League: VfL Wolfsburg will noch mehr als das Viertelfinale

Pajor (26) indes erfuhr erst nach dem Spiel von ihrem Jubiläum: "Ich bin stolz, dass ich so viele Spiele für den VfL gemacht habe. Und ich will mehr." Nun gelte es, vor der Winterpause auch noch die letzten beiden internationalen Aufgaben "mit Überzeugung" für den Gruppensieg zu meistern. Am 16. Dezember kommt Prag, am 22. Dezember steht noch das Auswärtsspiel in St. Pölten an.