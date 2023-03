Wolfsburger Frauen ziehen in Arena um

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg ziehen für das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain in die VW-Arena um und hoffen auf eine große Kulisse.

Das gab der deutsche Meister am Freitag bekannt. Die Begegnung gegen den französischen Top-Klub wird am 30. März ausgetragen, das Hinspiel im Pariser Prinzenpark findet am 22. März statt.