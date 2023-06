Finale gegen Wolfsburg: Putellas bereit für Barca-Startelf

Weltfußballerin Alexia Putellas vom FC Barcelona geht vollkommen einsatzbereit und mit großem Respekt in das Champions-League-Finale gegen den VfL Wolfsburg. „Wir wissen, dass wir gegen eines der besten europäischen Teams spielen, jede falsche Entscheidung wird uns in Schwierigkeiten bringen“, sagte die 29-Jährige vor dem Endspiel am Samstag (16.00 Uhr/ZDF und DAZN) in Eindhoven.