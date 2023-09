Eintracht-Frauen sind heiß auf Juve: "Genau davon geträumt"

Große Bühne, klangvolle Paarung: Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt gehen in der Champions-League-Qualifikation voller Vorfreude in das Finale ihres Mini-Turniers gegen Juventus Turin. "Von genau diesen Spielen haben wir geträumt, jetzt werden wir auch zeigen, was wir draufhaben", sagte Trainer Niko Arnautis vor der Partie am Samstag (13.00 Uhr/HR und DAZN) im Deutsche Bank Park.