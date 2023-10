CL: Eintracht fordert Titelverteidiger Barca - Bayern gegen PSG

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt bekommen es bei ihrer Premiere in der Gruppenphase der Champions League unter anderem mit Titelverteidiger FC Barcelona aus Spanien zu tun. Das ergab die Auslosung am Freitag im schweizerischen Nyon.

Auch der deutsche Meister FC Bayern hat knifflige Aufgaben vor sich. In der Vierergruppe C spielen die Münchnerinnen gegen Paris St. Germain/Frankreich, die AS Rom/Italien und Ajax Amsterdam/Niederlande.