Eintracht Frankfurt & Champions League: Frauen wollen Traum wahr machen

"Wir haben gut vorgelegt", betonte der 43-Jährige mit einem gewissen Understatement. Das Hinspiel der finalen Qualifikationsrunde hatte das Team um Dreierpackerin Laura Freigang in der Vorwoche mit 5:0 (2:0) gewonnen. Nun gelte es, sich "mit einem konzentrierten Auftritt zu belohnen", so der SGE-Coach.

Personell kündigte Arnautis angesichts der kräftezehrenden englischen Wochen Verschnaufpausen für einige Stammkräfte an. Dennoch soll ein Auswärtssieg her: "Wir werden so auftreten, dass wir auch in Prag gut spielen und im Idealfall auch gewinnen, daran gibt es nichts zu rütteln."