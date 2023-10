„Tut brutal weh“: Wölfinnen nach CL-Scheitern fassungslos

Nach dem verpassten Sprung in die Gruppenphase der Champions League sitzt der Frust bei den Fußballerinnen des VfL Wolfsburg tief. „Das tut brutal weh“, sagte Kapitänin Alexandra Popp nach der 0:2 (0:1)-Rückspielpleite in der letzten Qualifikationsrunde gegen den Paris FC: „Wir standen letzte Saison im Finale - und plötzlich bist Du in der Gruppenphase nicht dabei.“