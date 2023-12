Frauen-CL: Rückschlag für Frankfurt

Am 21. Dezember (18.45 Uhr/DAZN) kommt es zum Rückspiel gegen Benfica in Hessen. Dem direkten Duell wird eine große Bedeutung beigemessen, da sich zwischen den beiden Teams hinter dem enteilten Spitzenreiter FC Barcelona das Weiterkommen entscheiden könnte. Der Titelverteidiger (9) setzte sich am Mittwochabend mühelos beim noch punktlosen Außenseiter FC Rosengard 6:0 (3:0) durch. Nur die Gruppenersten und -zweiten ziehen ins Viertelfinale ein.

Benfica agierte zunächst spielbestimmend. Die Frankfurterinnen leisteten sich einige Fehlpässe und Ungenauigkeiten - so auch in der sechsten Minute, in der Torhüterin Stina Johannes einen verunglückten Rückpass von Nationalspielerin Sophia Kleinherne nur mit Mühe von der Linie kratzte. Erst nach rund einer halben Stunde fanden die Gäste besser in die Partie.