UEFA vergrößert Frauen-Champions-League

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) wird ab der Saison 2025/26 das Format der Frauen-Champions-League verändern und nimmt eine Erweiterung vor. In der Gruppenphase wird es ein 18 Mannschaften umfassenden Ligasystem geben, wobei jedem Team drei Heim- und drei Auswärtsspiele garantiert werden. Danach folgt die K.o.-Phase der Königsklasse. Dies gab die UEFA am Rande der EM-Gruppenauslosung in Hamburg bekannt.