VfL Wolfsburg dank klar auf Kurs Königsklasse

Marina Hegering brachte die Wölfinnen, die in der vergangenen Saison überraschend die Gruppenphase verpasst hatten, früh mit zwei Kopfballtreffern in Führung (6., 24.). Kapitänin Alexandra Popp mit einem Dreierpack (38., 53., 56.), Jule Brand (44.) und Vivien Endemann (83.) gestalteten das Ergebnis noch deutlicher. Im Rückspiel am kommenden Mittwoch wird Stroot, dessen Team zuvor in dieser Saison bisher noch nicht vollends überzeugt hatte, nicht mehr zittern müssen.