Traum-Comeback in Champions League: "Ich weiß nicht, wie ich das überhaupt verarbeiten soll"

Sellner bedankt sich - bei Team, Verein und Familie

„Ich kann eigentlich nur Danke sagen“, sagte Sellner, völlig überwältigt von ihren Gefühlen: „Danke an die Mannschaft, den Staff und den Verein. Aber natürlich auch an meine Familie, meinen Mann zu Hause. Wenn er mir nicht den Rücken freigehalten hätte, wäre ich nicht so schnell wieder hier. Es ist so besonders, dass ich das erleben darf.“