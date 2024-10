In Turin: Bayern-Frauen wollen Reaktion zeigen

Die Fußballerinnen des FC Bayern wollen nach dem Ende ihrer Mega-Serie in der Bundesliga schnell wieder zurück in die Erfolgsspur finden. „Wir wissen, was wir in den letzten 44 Ligaspielen geleistet haben“, sagte Nationalspielerin Klara Bühl drei Tage nach der Niederlage beim VfL Wolfsburg, der ersten in der Liga seit zwei Jahren: „Keine Frage, dass wir da schnellstmöglich wieder hinkommen wollen.“