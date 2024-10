Wolfsburg belohnt sich gegen Roma nicht: "Sehr, sehr bitter"

Chancenplus, Überlegenheit, aber kein Tor und kein Punkt. „Das tut gerade weh, aber unsere Aufgabe ist es, uns schnell wieder aufzurichten“, sagte Trainer Tommy Stroot nach dem Fehlstart der Fußballerinnen des VfL Wolfsburg in die neue Champions-League-Saison. Das 0:1 bei der AS Rom war mehr als unnötig, doch der DFB-Pokalsieger muss schnell nach vorne schauen. Am Samstag um 17:45 geht es in der Bundesliga gegen Meister Bayern München.