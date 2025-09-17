Frankfurterinnen glauben an die Königsklasse: „Völlig egal“

SID 17.09.2025 • 10:09 Uhr Kapitänin Laura Freigang spricht ihrem Team trotz der Hinspielpleite Mut zu. Auch der Trainer glaubt an eine Wende.

Kapitänin Laura Freigang rechnet sich mit Eintracht Frankfurt im Kampf um die Champions League trotz der Hypothek noch große Chancen aus. „Am Donnerstag ist wieder alles auf Null gestellt. Wir gehen mit einem Tor Rückstand rein, aber das ist völlig egal“, sagte die Nationalspielerin. Auch die ernüchternde 0:3-Pleite bei der TSG Hoffenheim in der Bundesliga am Wochenende sei für das Rückspiel der Qualifikation gegen Real Madrid „scheißegal“.

Am Donnerstag (20.00 Uhr) müssen Freigang und ihr Team in Madrid ein 1:2 aus dem Hinspiel eine Woche zuvor aufholen. Die Leistung im ersten Duell mache aber Mut: „Wir haben im Hinspiel gesehen, was wir können“, sagte Freigang, „das müssen wir mitnehmen und auf die Ergebnisse für diese Woche dann nicht so viel Wert legen.“