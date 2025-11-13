Knie gegen Kopf: Atléticos Medina erleidet Schädel-Hirn-Trauma

SID 13.11.2025 • 15:35 Uhr Nach einem unglücklichen Zusammenstoß liegt die 21-Jährige bewusstlos auf dem Rasen. Jetzt gibt der Klub ein medizinisches Update.

Fußballerin Andrea Medina von Atlético Madrid hat bei ihrem besorgniserregenden Zusammenprall in der Champions League gegen Juventus Turin ein Schädel-Hirn-Trauma sowie eine Gehirnerschütterung erlitten. Das gab der spanische Klub einen Tag nach dem 1:2 (1:1) in der Königsklasse bekannt. Die 21-Jährige hatte in der zweiten Halbzeit das Knie einer Gegenspielerin gegen den Kopf bekommen und war bewusstlos auf dem Rasen liegen geblieben.