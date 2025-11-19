Sorgen um Popp: Wolfsburg schlägt ManUnited mit Oranje-Power

SID 19.11.2025 • 20:48 Uhr Dank Ella Peddemors und Lineth Beerensteyn dreht der VfL eine torreiche Champions-League-Partie, die Kapitänin aber humpelt verletzt vom Feld.

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben einen immens wichtigen Champions-League-Heimsieg gefeiert, müssen aber um Alexandra Popp bangen. Eine Woche nach dem 1:3 bei OL Lyonnes gewann der deutsche Vizemeister gegen Manchester United nach Rückstand mit 5:2 (3:2), dabei humpelte Kapitänin Popp nach einer Stunde mit einer Knieverletzung vom Feld.

Die Niederländerinnen Ella Peddemors (17./37.) und Lineth Beerensteyn (45.+1/65.) sowie Vivien Endemann (90.+6) trafen teils traumhaft für Wolfsburg, nachdem die Ex-Wölfin Fridolina Rolfö (14.) den VfL früh geschockt hatte. Zudem verkürzte Melvine Malard (45.+2) für die Gäste. Mit neun Punkten aus vier Spielen liegt Wolfsburg voll auf Kurs, um im internationalen Geschäft zu überwintern.

Vor 3817 Fans in der VW Arena ging es Schlag auf Schlag los. Erst bestrafte Rolfö die nachlässige Wolfsburger Abwehr aus kurzer Distanz per Kopf. Dann antwortete Peddemors nach einem Fehlpass von Manchesters Torhüterin mit einem wunderbaren Treffer von der Strafraumgrenze, auch beim zweiten Peddemors-Tor aus gut 25 Metern sah Safia Middleton-Patel nicht gut aus.

Kurz vor der Pause legte Torjägerin Beerensteyn abermals aus der Distanz nach, doch Malard schlug mit einem Volleyschuss aus dem Sprung postwendend zurück. Auch ohne die unter Schmerzen ausgewechselte Popp (59.) blieb der VfL im zweiten Durchgang mutig, Beerensteyn legte mit ihrem vierten Saisontreffer in der Champions League nach, die eingwechselte Endemann setzte den Schlusspunkt.