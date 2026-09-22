DFB-Star schockt Bayern-Frauen spät

Die Münchnerinnen müssen sich zum Auftakt der Champions-League-Saison mit einem Remis gegen Manchester City begnügen.

Ernüchterung in Unterhaching: Die Fußballerinnen des FC Bayern haben zum Start in die neue Champions-League-Saison einen ersten Dämpfer kassiert. Die Mannschaft von Trainer José Barcala gab bei ihrem ersten Pflichtspiel in ihrer neuen Europapokal-Heimat auch wegen eines späten Treffers von Nationalspielerin Carlotta Wamser (86.) eine 2:0-Führung aus der Hand und kam gegen den englischen Double-Gewinner Manchester City nur zu einem 2:2 (2:1).

Giulia Gwinn (11.) und ein Eigentor von Citys Kerstin Casparij (28.) hatten die Münchnerinnen zunächst auf Kurs gebracht. City kam jedoch durch Beth Mead (45.), die die Verwirrung um auf dem Platz liegende Pyrotechnik nutzte, und Wamser zurück. Bayern-Torhüterin Ena Mahmutovic hielt zudem einen Elfmeter von Khadija Shaw (62.).

Nach dem zweiten Double in Serie peilen die Münchnerinnen in der Champions League mehr denn je das Finale an. Der Halbfinal-K.o. in der vergangenen Saison gegen den FC Barcelona mache „nur Hunger auf mehr“, hatte Giulia Gwinn betont. Auch die Millionen-Investition in Unterhaching als zukünftige Frauen-Heimat unterstreicht die gestiegenen Ansprüche.

Vor 4291 Zuschauerinnen und Zuschauern im Hachinger Sportpark waren die Münchnerinnen von Beginn an dominant. Schon nach vier Minuten hatte Klara Bühl erstmals die Führung auf dem Fuß, Gwinn zielte wenig später genauer. Das 2:0 durch Casparij, die nach einer Flanke von Pernille Harder unglücklich ins eigene Tor traf, war verdient.

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Kurz vor der Halbzeit wurde es dann jedoch kurios: Von der Tribüne flogen zwei Bengalos auf das Feld, Schiedsrichterin Olatz Rivera Olmedo unterbrach das Spiel nicht – und City kam zum Anschluss. Die Engländerinnen kamen im Anschluss aktiver aus der Pause, Shaw vergab nach einem Foul von Mahmutovic vom Punkt jedoch die große Chance zum Ausgleich.

Für die Bayern, die als einzige deutsche Mannschaft an der Champions League teilnehmen, steht bereits in der kommenden Woche bei Benfica Lissabon das erste Auswärtsspiel an. Weitere Gegner in der anspruchsvollen Ligaphase sind Real Madrid, Paris Saint-Germain, Austria Wien und Titelverteidiger Barcelona.