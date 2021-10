Nach Auslosung: EM-Countdown beginnt für DFB-Frauen

Die schwierigen Aufgaben konnten Martina Voss-Tecklenburgs EM-Vorfreude nicht schmälern. „Es ist eine Gruppe, die uns von Anfang an herausfordern wird, aber das kann auch gut sein, dass du so gleich im Turnier bist“, sagte die Fußball-Bundestrainerin nach der Auslosung am Donnerstagabend in Manchester.