Schiedsrichterin Hussein für Frauen-EM nominiert

Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Schiedsrichterin Riem Hussein wird erneut eine besondere Ehre zu Teil. Die 41-Jährige aus Bad Harzburg gehört für die Frauen-EM in England (6. bis 31. Juli) zu den zwölf nominierten Referees und darf damit beim dritten großen Turnier in Serie Partien leiten. Zudem sind aus Deutschland Linienrichterin Katrin Rafalski sowie die Videoassistenten Christian Dingert und Harm Osmers nominiert.