Deutsche U17-Juniorinnen erneut im EM-Finale

Die 15 Jahre alte Alara Sehitler vom FV Ravensburg (40.) erzielte mit einem fulminanten Weitschuss den Treffer für die favorisierte Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), die ihr zehntes Spiel in Serie gewann. Gegner im Endspiel am Sonntag in Sarajewo (20.00 Uhr) ist Spanien oder die Niederlande.