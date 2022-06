EM: Torhüterin Frohms als Nummer eins "ungemein gestärkt"

Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Nationaltorhüterin Merle Frohms geht als Nummer eins voller Selbstvertrauen in die EM in England (6. bis 31. Juli). „Das stärkt natürlich ungemein, wenn man einfach spürt, dass die Trainerin einem vertraut“, sagte die 27-Jährige von Eintracht Frankfurt in einer Medienrunde am Dienstag.