EM-Kader der Frauen fix: Rall, Nüsken, Feldkamp, Tufekovic gestrichen

Den letzten Härtetest vor der EM bestreitet der Rekordeuropameister am Freitag (17.00 Uhr) in Erfurt gegen die Schweiz. Der Abflug nach London steht am 3. Juli an. Bei der Endrunde trifft das DFB-Team in Gruppe B auf den EM-Zweiten Dänemark (8. Juli), Spanien (12. Juli) und Finnland (16. Juli). -