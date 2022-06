Hegering auf dem Weg zu alter Stärke: „Fühle mich sehr gut“

Fußball-Nationalspielerin Marina Hegering fühlt sich nach langer Verletzungspause zwar kurz vor EM-Beginn noch nicht in Topform, ist aber „sehr zufrieden“ mit ihrem Leistungslevel. „Dass ich noch nicht bei 100 Prozent bin, ist selbstverständlich. Aber ich fühle mich sehr gut für den Stand, den ich gerade haben kann“, sagte die Innenverteidigerin in der Medienrunde am Sonntag in Herzogenaurach.