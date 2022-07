Corona-Schock für DFB-Frauen: Schüller ist positiv

Nationalstürmerin Lea Schüller ist vor dem zweiten EM-Gruppenspiel der deutschen Fußballerinnen gegen Spanien am Dienstag (21.00 Uhr/ARD und DAZN) positiv auf das Coronavirus getestet worden. Laut DFB-Mitteilung am Montagmittag verspürt die Angreiferin von Bayern München nur leichte Symptome, die 24-Jährige wurde im Teamhotel in London-Brentford umgehend isoliert.