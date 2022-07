Frauen-EM: DFB-Präsident Neuendorf: "Das ist ein großer Erfolg"

Es brauche dazu "Gesichter", zu denen sich die Nationalspielerinnen beim Turnier entwickelt hätten. "Das sind Spielerinnen, die einer größeren Öffentlichkeit wahrscheinlich vor wenigen Wochen noch gar nicht so bekannt waren und die auf einmal in aller Munde sind. Das ist genau das, was wir uns wünschen und brauchen", lobte Neuendorf: "Das sind Botschafterinnen für den Frauenfußball insgesamt."