EM 2022: Miedema zurück im Niederlande-Team

Starstürmerin Vivianne Miedema ist eine Woche nach ihrem positiven Coronatest in das Training der niederländischen Fußballerinnen bei der EM in England zurückgekehrt. „Viv ist wieder da“, teilte der Verband am Mittwoch mit. Ob die frühere Münchnerin schon im Viertelfinale am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) gegen Frankreich wieder zur Startformation des Titelverteidigers gehören kann, ist aber noch offen.