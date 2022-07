EM-Halbfinale: Lionesses wollen "alle stolz machen"

Knapp 30.000 Fans werden das Stadion Bramall Lane in Sheffield in ein Tollhaus verwandeln, sollten die Gastgeberinnen das Finale am Sonntag in Wembley erreichen. "Wir sind so dankbar, dass uns die Fans so großartig unterstützen, ob das im Stadion oder von zu Hause ist. Wir wollen alle stolz machen, eine Inspiration für die nächste Generation sein", sagte Ella Toone, die England im Viertelfinale gegen Spanien vor dem drohenden Aus bewahrt hatte.