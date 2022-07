EM: Hussein pfeift zweites England-Spiel

Schiedsrichterin Riem Hussein aus Bad Harzburg kommt bei der Frauen-Europameisterschaft in England zu ihrem ersten Einsatz. Die 41-Jährige aus Bad Harzburg leitet am Montag (ab 21.00 Uhr in SPORT1-Liveticker) das zweite Spiel der Gastgeberinnen in der Gruppe A gegen Norwegen in Brighton.