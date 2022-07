EM-Viertelfinale: Österreich will DFB-Frauen "ärgern"

Die österreichischen Fußballerinnen sehen die Rollen vor dem EM-Viertelfinale gegen Deutschland klar verteilt, peilen aber dennoch eine Überraschung an. "Wir wollen selbstbewusst auftreten, versuchen, sie zu ärgern - und unseren Lauf bei diesem Turnier fortsetzen", sagte Mittelfeldspielerin Sarah Zadrazil dem SID vor dem Nachbarschaftsduell am Donnerstag (21.00 Uhr/ARD und DAZN) in London-Brentford.