Frauen-EM: Deutschland trifft am Mittwoch im Halbfinale auf Frankreich

Eve Perisset (102.) traf per Foulelfmeter für Frankreich, das bei großen Turnieren zuletzt fünfmal in Folge in der Runde der letzten Acht ausgeschieden war. Im Halbfinale in Milton Keynes geht es für Les Bleues nun gegen die deutsche Mannschaft. Den letzten Vergleich am 10. Juni 2021 in Straßburg hatten die Französinnen mit 1:0 gewonnen.