Frauen-EM: Hegerberg und Co. verärgert über "tote" Bälle

Im Spitzenspiel am Montag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) in Brighton gegen Gastgeber England hoffen Hegerberg und Co. nicht nur auf bessere Bälle, sondern auch auf eine Leistungssteigerung. Man müsse ein bisschen besser sein „in fast allem, was wir tun“, sagte Hegerberg, „England spielt auf einem völlig anderen Niveau“.