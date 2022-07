Frauen-EM 2021: Viertelfinalgegnerinnen der DFB-Frauen fix! - Österreich sichert sich Duell mit Deutschland - England mit Kantersieg

Stürmerin Nicole Billa von der TSG Hoffenheim krönte in der 37. Spielminute die starke Leistung der Österreicherinnen, denen auch ein Unentschieden für den Einzug in die nächste Runde gereicht hätte. Am Donnerstag wartet in London-Brentford nun im Duell der Nachbarn das Team von Martina Voss-Tecklenburg.