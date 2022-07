Schweinsteiger traut DFB-Frauen bei EM "sehr viel" zu

Im Viertelfinale gegen Österreich am Donnerstag (21.00 Uhr/ARD und DAZN) in Brentford sieht Schweinsteiger die deutsche Mannschaft daher auch in der Favoritenrolle. "Gegen die Nachbarn wird es immer ein bisschen heißer, aber es spielt auch keine Nation gerne gegen uns. Wenn wir unsere Leistung abrufen, sollten wir uns gegen Österreich auch durchsetzen", sagt er.