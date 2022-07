Strengere Sicherheitsvorkehrungen bei Frauen-EM-Finale

Nach den chaotischen Szenen im Vorjahr beim Männer-EURO-Endspiel werden für das EM-Finale der Frauen im Wembley-Stadion zwischen Deutschland und Gastgeber England am Sonntag (18.00 Uhr/ARD und DAZN) besondere Sicherheitsmaßnahmen greifen. Wie die Veranstalter mitteilten, werde es eine hohe Präsenz von Polizei und Ordnungskräften geben. Außerdem sei der Olympic Way eine Alkoholverbotszone und bereits dort gebe es erste Vorkontrollen. So sollen Personen ohne Tickets bereits weit vor den eigentlichen Drehkreuzen herausgefiltert werden.