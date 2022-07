Frauen-EM: Trainer-Ikone Schröder traut Deutschland EM-Titel zu

Von den drei Siegen der Nationalmannschaft in der Gruppenphase zeigte sich Schröder durchaus angetan: „Das bisherige Abschneiden spiegelt klar das Leistungsvermögen unserer Mannschaft wider“, sagte er: „Es ist nicht so, dass wir über unserem Level spielen. Wir spielen genau das und sind in der Lage noch besser zu spielen. Und wir haben einen Kader, der so ausgeglichen besetzt ist wie bei kaum einer anderen Mannschaft.“