Frauen-Pokalfinale: Dauergäste wünschen sich "volles Haus"

Zum 13. Mal findet das Frauen-Pokalfinale in Köln statt. Als Sportbotschafter der Stadt hofft Toni Schumacher, dass der bis 2023 laufende Vertrag per Option um zwei Jahre verlängert wird. "Ich wünsche mir, dass wir das Endspiel noch lange hier in Köln haben und noch oft mit den Mädels feiern können", sagte der Vizepräsident des Bundesligisten 1. FC Köln, der in Richtung der Dauergäste aus Wolfsburg scherzte: "Ihr könntet fast in rot-weiß auftreten."