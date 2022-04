DFB-Pokal, Frauen: Nächster Titel futsch! FC Bayern verliert gegen VfL Wolfsburg

Mit vier Punkten Vorsprung bei noch drei Spieltagen ist der Titel in der Meisterschaft den Wolfsburgerinnen dazu fast sicher, in der Champions League tritt die Mannschaft von Stroot am Freitag (18.45 Uhr) vor großer Kulisse beim FC Barcelona zum Halbfinal-Hinspiel an. (Die Tabelle der Frauen-Bundesliga)