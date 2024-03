DFB-Pokal LIVE: Schaffen es die Bayern ins Finale? Die Partie gegen Frankfurt im LIVETICKER

{ "placeholderType": "MREC" }

+++ 32. Minute: Bayern gegen Frankfurt 1:1 +++

Die Gastgeberinnen schaffen es noch gar nicht, Jovana Damnjanović und Pernille Harder ins Spiel einzubinden. Beide wirken bereits etwas genervt. Derweil verteidigt Frankfurt weiterhin sehr gut.

+++ 28. Minute: Bayern gegen Frankfurt 1:1 +++

Für den Moment hat sich die Begegnung beruhigt. Ein Großteil der Aktionen spielt sich zwischen den Strafräumen ab, beide Teams wählen kein hohes Risiko.

+++ 24. Minute: Bayern gegen Frankfurt 1:1 +++

Aus dem Nichts schnuppern die Bayern wieder an der Führung! Eine schöne Hereingabe von Klara Bühl segelt von halblinks maßgenau nach innen. Dort schraubt sich Lea Schüller am Fünfmeterraum in die Luft und köpft aus kurzer Distanz drüber - der muss eigentlich im Netz zappeln.

{ "placeholderType": "MREC" }

+++ 21. Minute: Bayern gegen Frankfurt 1:1 +++

Die Frankfurterinnen bleiben wacher und etwas giftiger in den Zweikämpfen. Auf der anderen Seite tun sich die Bayern schwer, ihr eigenes Spiel aufzuziehen.

+++ 18. Minute: Bayern gegen Frankfurt 1:1 +++

Was für ein sensationeller Treffer von Géraldine Reuteler! Eine Flanke von Barbara Dunst ist eigentlich schwach und wird von Linda Sembrant erst aus dem Sechzehner geköpft. Doch aus dem Hintergrund rennt Reuteler heran und hämmert den Ball aus zentraler Lage direkt ins rechte Kreuzeck - ein herrlicher Schuss zum nicht unverdienten Ausgleich.

+++ 14. Minute: Bayern gegen Frankfurt 1:0 +++

Die frühe Führung hat den favorisierten Bayern nicht unbedingt Sicherheit gegeben. Vor allem im Spiel nach vorne schleichen sich immer wieder Ungenauigkeiten und leichte Ballverluste ein.

+++ 11. Minute: Bayern gegen Frankfurt 1:0 +++

Erste gute Möglichkeit für die Frankfurterinnen! Nach einem ganz schwach getretenen Freistoß von Klara Bühl kann die Eintracht plötzlich kontern. Nicole Anyomi ist am rechten Fünfeck frei durch, drischt das Leder aber am langen Pfosten vorbei.

{ "placeholderType": "MREC" }

+++ 8. Minute: Bayern gegen Frankfurt 1:0 +++

Ein frühes Gegentor wollte das Team von Niko Arnautis unbedingt verhindern. Wirklich geschockt wirken die Gäste jedoch nicht, sondern verlagern das Spiel schnell in die Hälfte der Bayern. Nur eine Torchance können sie sich bislang nicht erarbeiten.

+++ 4. Minute: Bayern gegen Frankfurt 1:0 +++

So haben sich die Frankfurterinnen die Sache natürlich nicht vorgestellt! Georgia Stanway übernimmt die Aufgabe am Elfmeterpunkt und versenkt die Kugel mit einem strammen Schuss im linken Eck - da ist SGE-Torhüterin Stina Johannes vollkommen machtlos.

+++ 3. Minute: Bayern gegen Frankfurt 0:0 +++

Erster Aufreger im Eintracht-Strafraum - und es gibt sofort den Elfmeter für die Bayern! Sara Doorsoun lenkt eine Flanke von Jovana Damnjanovic mit dem ausgestrecktem Arm ab. Schiedsrichterin Riem Hussein zeigt zunächst Eckball an, korrigiert ihre Entscheidung aber nach einem Hinweis der Linienrichterin.

+++ Anstoß +++

Los geht‘s in der Spielstätte am Bayern-Campus! Als Schiedsrichterin ist Riem Hussein dabei und soll auf dem Rasen für Ordnung sorgen.

+++ Wer folgt Wolfsburg nach Köln? +++

Im anderen Halbfinale gewann der VfL Wolfsburg am Samstag deutlich mit 9:0 gegen Essen und machte den erneuten Einzug ins Pokal-Endspiel in Köln (9. Mai) perfekt. Die letzten neun Jahre ging dieser Titel immer an die Niedersächsinnen - eine beeindruckende Serie, welche die Bayern diesmal beenden wollen.

Doch der FCB verspürt trotz der jüngsten acht Siege in Serie einen großen Respekt vor den Gästen. „Jeder Verein hat irgendwie so einen Angstgegner und Frankfurt ist immer so eine Mannschaft, die uns nicht so gut liegt“, sagte Lea Schüller in einem Interview mit BR24Sport. Auch Trainer Alexander Straus erwartet „ein enges Duell“, schließlich habe die Eintracht „eine gute Qualität“.

+++ Herzlich willkommen! +++

Hallo und herzlich willkommen zum zweiten DFB-Pokal-Halbfinale der Frauen! Der FC Bayern ist in der Liga klar auf Meisterkurs und will nun einen weiteren Schritt in Richtung des historischen Doubles gehen. Nie zuvor haben die Münchnerinnen beide nationale Titel innerhalb einer Saison geholt.