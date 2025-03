Frauen vor Rekordspiel: "Freuen uns unglaublich dolle"

Beim Pokal-Halbfinale zwischen dem HSV und Werder Bremen werden am Sonntag fast 60.000 Fans im Hamburger Volkspark erwartet.

Vor dem Rekordspiel im DFB-Pokal der Frauen ist die Vorfreude bei den Protagonistinnen riesig. „Vor 57.000 haben noch nicht so viele Leute gespielt. Wir freuen uns unglaublich dolle auf dieses Spiel“, sagte Führungsspielerin Pauline Machtens im Vorfeld des Halbfinalspiels ihres Hamburger SV gegen den Nordrivalen Werder Bremen am Sonntag (15.30 Uhr).

Zweitligist HSV geht als Außenseiter in die Partie gegen den gestandenen Bundesligisten - eine Rolle, in der sich Machtens aber durchaus wohlfühlt. „Wir spielen immer gut, wenn wir die Favoritenrolle abgeben können. Wir haben nichts zu verlieren und können eigentlich nur gewinnen“, sagte die 22-Jährige: „Wir haben Spaß daran, den vermeintlich größeren Gegner zu ärgern, und das werden wir auch am Sonntag wieder machen.“