Staunen nach Rekordspiel: "Bleibt für immer in Erinnerung"

Im Anschluss an das Rekordspiel im ausverkauften Volksparkstadion rieben sich die Beteiligten auch weit nach Abpfiff noch ungläubig die Augen. „Wir haben Werder-Geschichte und Frauen-Geschichte geschrieben. Natürlich war das ein sehr besonderes Spiel und wird für immer in Erinnerung bleiben“, sagte Sophie Weidauer, die Werder Bremen mit ihren zwei Treffern zum 3:1 nach Verlängerung beim Hamburger SV ins DFB-Pokal-Finale geschossen hatte.

„Wir freuen uns enorm, dass wir jetzt endlich in Köln spielen dürfen“, führte die Stürmerin aus: „Wir feiern diesen Sieg ausführlich und dann konzentriert man sich in den nächsten Tagen auf das Finale. Wir spielen um den DFB-Pokal und das ist nicht alltäglich.“ Am 1. Mai treffen die Bremerinnen, die erstmals das Endspiel erreicht haben, auf den klaren Favoriten Bayern München.