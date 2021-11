Leupolz nimmt Konkurrenzkampf an: "Habe die richtige Mentalität"

Zum Jahresabschluss trifft die deutsche Auswahl am Freitag (16.00 Uhr) in Braunschweig auf die Türkei, am Dienstag (19.00 Uhr) geht es in Faro gegen den ärgsten Konkurrenten Portugal. Deutschland will als Tabellenführer der Gruppe H auch das fünfte und sechste Spiel auf dem Weg zur WM 2023 in Australien und Neuseeland gewinnen.