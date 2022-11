WM 2022: "Die FIFA tut sich keinen Gefallen" - DFB-Star Magull kritisiert die FIFA

Auch Nationalspielern Lina Magull hat nach dem Verbot der „One Love“-Armbinde bei der WM in Katar Kritik am Fußball-Weltverband FIFA geübt. „Die FIFA tut sich keinen Gefallen damit, gerade bestimmte Äußerungen zu tätigen, die die Menschen befriedigen sollen, aber überhaupt keinen Sinn ergeben; die einfach nur gesagt werden, damit was gesagt wird“, sagte Magull bei web.de: „Das ist wenig authentisch und nicht ehrlich, und das ist es, was nervt.“