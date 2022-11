Freigang mit klarem Statement gegen die FIFA

Frankfurt am Main (SID) - Auch Fußball-Nationalspielerin Laura Freigang hat im Streit um die „One Love“-Binde starke Kritik an der FIFA geübt. „Als aktive Spielerin stehe ich unter dem Dach der FIFA und möchte mich an dieser Stelle klar von den aktuell diskutierten Handlungen des Weltverbandes distanzieren“, schrieb die Stürmerin von Eintracht Frankfurt bei Instagram und postete dazu ein Bild von sich mit der Regenbogenfahne im Hintergrund.