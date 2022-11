WM 2022 - Open Stadiums: "Bei WM keine Sicherheit für Iranerinnen"

Eine Gruppe iranischer Frauen hat vor dem Auftaktspiel ihrer Mannschaft gegenüber dem Fußball-Weltverband FIFA Alarm geschlagen. „Bei dieser WM gibt es keine Sicherheit für Iranerinnen. Wer aus Iran zur WM kommt, ist den Staatsorganen komplett ausgeliefert“, schrieb die Gruppe Open Stadiums in dem in der FAZ veröffentlichten Brief an den Weltverband.