Umgang mit Regenbogen-Symbolen: Faeser kritisiert Katar

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat den Umgang der katarischen Behörden mit Regenbogen-Symbolen bei der Fußball-WM in Katar scharf kritisiert. „Das ist nicht mein Verständnis der Sicherheitsgarantie, die mir der Innenminister hier gegeben hat. Das enttäuscht mich doch sehr“, sagte die auch für den Sport zuständige Ministerin am Mittwoch in der Hauptstadt Doha.