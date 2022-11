WM 2022: Warten für Schiedsrichterinnen geht weiter

Das Warten geht immer weiter: Die drei nominierten Schiedsrichterinnen für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar wurden auch bei den Ansetzungen der Gruppenspiele am Dienstag nicht berücksichtigt - zumindest nicht in erster Reihe. Salima Mukansanga aus Ruanda wurde als Vierte Offizielle für das Spiel zwischen Weltmeister Frankreich und Tunesien eingeteilt, das Matt Conger aus Neuseeland leitet.