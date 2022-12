Chatzialexiou vor Start ins WM-Jahr: „Wir sind nicht satt“

Der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen steht nach der erfolgreichen EM im kommenden Jahr auch eine erfolgreiche WM bevor - zumindest, wenn es nach dem Sportlichen Leiter geht. „Wir sind nicht satt“, sagte Joti Chatzialexiou bei dfb.de: „Ich spüre, dass alle den Anspruch haben, am 20. August in Sydney wieder beim Finale dabei zu sein ? und dann den Pokal in die Höhe zu recken.“