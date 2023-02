DFB-Frauen: Voss-Tecklenburg rechnet mit Popp bei der WM

Geduld muss Voss-Tecklenburg bei der Verlängerung ihres nach der WM auslaufenden Vertrages beweisen, da beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) die Nachfolge von Oliver Bierhoff bislang nur teilweise geklärt ist. "Es wird sicherlich nicht so sein, dass wir einen Vertrag erst nach einer WM verlängern", betonte die 55-Jährige: "Wir sind in Gesprächen."

Die Vize-Europameisterinnen starten kommende Woche mit einem Trainingslager in Marbella (14. bis 19. Februar) in die Vorbereitung für die WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August). Ohne Zuschauer wird dort gegen Irland getestet, abgeschlossen wird der Lehrgang mit dem Länderspiel gegen "sehr spielstarke" Schwedinnen am 21. Februar (18.15 Uhr/ZDF) in Duisburg, für das bislang knapp über 14.000 Tickets verkauft sind.