DFB-Team: Voss-Tecklenburg blickt weiter optimistisch auf die WM

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg blickt trotz der ausbaufähigen Auftritte der deutschen Fußballerinnen optimistisch auf die WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August).

„Wir lassen uns nicht vom Weg abbringen, weil wir aktuell noch nicht in der Form sind, in der wir im Sommer sein müssen“, sagte die 55-Jährige auf der DFB-Homepage. Sie sei „davon überzeugt, dass wir dahinkommen werden, nämlich auf 100 Prozent“.

Die Mannschaft sei „gefestigt genug, diese Herausforderung und Aufgabe anzunehmen und zu bewältigen“, sagte Voss-Tecklenburg, in den Niederlanden (1:0) und gegen Brasilien (1:2) habe man zuletzt „sicherlich nicht unsere beste Leistung gebracht“.

Sie blicke trotzdem "weiterhin mit absoluter Vorfreude auf die weitere Vorbereitung und die WM in Australien und Neuseeland. Es ist ein Privileg, eine WM spielen zu dürfen".

In der WM-Gruppenphase treffen die DFB-Frauen auf Marokko, Kolumbien und Südkorea. Zuvor absolviert die deutsche Mannschaft im Juni und Juli ihre Trainingslager zur Vorbereitung in Herzogenaurach, in diesem Zeitraum finden auch zwei weitere Testspiele statt.