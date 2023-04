WM-Rechtepoker sorgt für Irritationen bei DFB-Frauen

Dass rund drei Monate vor dem Turnier (20. Juli bis 20. August) noch offen ist, ob und wo die WM-Partien in Deutschland zu sehen sein werden, wundere sie sehr, sagte Nationalspielerin Kathrin Hendrich der Sport Bild : „Die TV-Quoten waren zuletzt stark, die Menschen haben uns gern angeschaut.“

In der WM-Gruppenphase treffen die DFB-Frauen auf Marokko, Kolumbien und Südkorea.

FIFA: Keine passenden Angebote

Die Ausschreibungsprozess auf dem deutschen Markt ist bislang erfolglos verlaufen. Die FIFA kritisierte zuletzt, es habe keine Angebote gegeben, "die das größte Frauenfußballturnier der Welt in seinem wahren Wert anerkennen". Der Weltverband bestätigte, dass Verhandlungen mit "mehreren potenziellen Anbietern" fortgesetzt werden.

Die EM-Spiele der deutschen Mannschaft waren im vergangenen Jahr bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF übertragen worden. Das Finale gegen England war mit einer Einschaltquote von durchschnittlich 17,9 Millionen Menschen in der ARD die meistgesehene Sportsendung im Jahr 2022. Die Niederlage gegen Brasilien (1:2) verfolgten am Dienstagabend im Schnitt 2,42 Millionen Menschen in der ARD, der Marktanteil lag bei 12,5 Prozent.